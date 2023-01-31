Глава аппарата парламента Армении подаст в отставку

Руководитель аппарата парламента Армении Ваан Нарибекян в ближайшие дни подаст в отставку.

Руководитель аппарата парламента Армении Ваан Нарибекян в ближайшие дни подаст в отставку.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд".

Ранее издание сообщило, что правящая парламентская фракция "Гражданский договор" 30 января провела заседание в закрытом режиме. Отмечалось, что основной темой обсуждения стала инициатива руководителя фракции Айка Конджоряна, секретаря фракции Артура Ованнисяна и их помощников.

По утверждению газеты, помощники депутатов от правящей фракции требуют премий от председателя Национального Собрания Алена Симоняна и руководителя аппарата Ваана Нарибекяна. Между тем, по закону, премии выдаются лишь госслужащим.

Депутаты Конджорян и Ованнисян поставили перед собой задачу – любой ценой получить эти премии, выдвинув условие, что в противном случае руководитель аппарата НС со своей командой должен уйти.

В итоге в ходе закрытого заседания было принято решение премий помощникам депутатов не выдавать, тему закрыть, а руководителя аппарата парламента уволить.

Напомним, в июле 2022 года депутаты парламента Армении от фракции "Гражданский договор" получили премии на общую сумму 48,8 млн драмов (более 115 тыс. долларов) по случаю Дня Конституции. Парламентарии получили вознаграждения в размере ежемесячной зарплаты - 661 тыс. драмов (более 1,5 тыс. долларов) без вычета налогов, а главы парламентских комиссий – 739 тыс. драмов (около 2 тыс. долларов) без вычета налогов.