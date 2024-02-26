Глава антикоррупционного бюро Грузии может получить неприкосновенность

Глава Антикоррупционного бюро Грузии может получить неприкосновенность, но глава бюро может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован только с предварительного согласия парламента Грузии.

Глава Антикоррупционного бюро Грузии может получить неприкосновенность, но глава бюро может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован только с предварительного согласия парламента Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, соответствующие изменения будут инициированы на заседании бюро парламента в понедельник, 26 февраля.

Кроме того, досмотр его места жительства или места работы, автомобиля или личный досмотр могут проводиться также с разрешения законодательного органа. Если парламент не даст своего согласия в течение 48 часов, арестованный или заключенный под стражу глава Антикоррупционного бюро должен быть немедленно освобожден. Исключением станет лишь случай, когда его застанут непосредственно за совершением преступления.

Кроме того, поправки уточняют одно из оснований досрочного прекращения полномочий руководителя Антикоррупционного бюро в связи с занятием должности, несовместимой с его должностью.

Это ведомство заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников. Возглавляет его Ражден Купрашвили. Бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету.