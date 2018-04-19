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    Глава АЭС "Бушер": Землетрясение в Иране не сказалось на работе станции

    Сегодня в провинции Бушер произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение на юге Ирана не сказалось на работе атомной электростанции "Бушер". Как  сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил руководитель проекта АЭС с иранской стороны Махмуд Джаафари.

    Отметим, что сегодня примерно в 100 километрах от административного центра провинции города Бушер, вблизи с которым расположена атомная электростанция, произошло землетрясение магнитудой 5,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

    Напомним, что Россия и Иран в 2014 году подписали контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер".

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