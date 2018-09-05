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    Глава Администрации президента Ирана: Хасан Роухани не встретится с Дональдом Трампом

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "В ходе визита в Нью-Йорк в рамках Генассамблеи ООН президент Ирана Хасан Роухани не встретится с президентом США Дональдом Трампом". 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава Администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези. 

    "Мы намерены провести обмен мнениями с различными странами, как делали это в предыдущие 4-5 лет. Это самое доступное средство для обсуждения взаимных вопросов с другими странами", - подчеркнул он. 

    Отметим, что подразумевая Хасана Роухани, 4 сентября председатель Совета религиозных экспертов аятолла Ахмед Джаннети заявил о намерении некоторых лиц встретиться в США с Дональдом Трампом.

    Опровергнув это, Махмуд Ваези сказал, что о подобной встрече не может быть и речи. 

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