Глава Администрации президента Ирана: Хасан Роухани не встретится с Дональдом Трампом

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "В ходе визита в Нью-Йорк в рамках Генассамблеи ООН президент Ирана Хасан Роухани не встретится с президентом США Дональдом Трампом".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава Администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези.

"Мы намерены провести обмен мнениями с различными странами, как делали это в предыдущие 4-5 лет. Это самое доступное средство для обсуждения взаимных вопросов с другими странами", - подчеркнул он.

Отметим, что подразумевая Хасана Роухани, 4 сентября председатель Совета религиозных экспертов аятолла Ахмед Джаннети заявил о намерении некоторых лиц встретиться в США с Дональдом Трампом.

Опровергнув это, Махмуд Ваези сказал, что о подобной встрече не может быть и речи.