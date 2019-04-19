​Глава администрации президента Грузии подал в отставку

Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания подал в отставку.

Об этом он написал в социальной сети «Фейсбук», передает грузинское бюро Report. Сообщается, что пост Жвания покинет с 1-го мая. К президенту Саломе Зурабишвили с просьбой об отставке он обратился в марте.

«В марте я обратился к своему избранному президенту и главнокомандующему — в соответствии с его усмотрениями, в выгодное для него время освободить меня с должности главы администрации президента», —написал Жвания.