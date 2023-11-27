Глава АБР и премьер Армении обсудили вопрос расширения совместных проектов

Азиатский банк развития (АБР) готов расширять совместные с Арменией проекты.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном президент АБР Масацугу Асакава.
Пашинян высоко оценил тесное сотрудничество между правительством и банком.
По его словам, правительство Армении заинтересовано в реализации новых проектов, подчеркнув, что вопрос развития инфраструктур имеет для исполнительной власти первостепенное значение.
Стороны также обсудили текущие проекты и возможности реализации новых в рамках программы повышения сейсмической безопасности школьного и дорожного строительства, развития инфраструктур здравоохранения.