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ГКНБ: У экс-мэра взяли $20 тыс. для их якобы передачи президенту Кыргызстана

ГКНБ: У экс-мэра взяли $20 тыс. для их якобы передачи президенту Кыргызстана В Кыргызстане задержаны директор регионального отделения ЗАО "Альфа Телеком" по Джалал-Абадской области – депутат джалал-абадского городского кенеша Э.Б.А. и аким Базар-Коргонского района С.Дж.М. Их обвиняют в мошенничестве.
В регионе
14 января 2023 г. 13:05
ГКНБ: У экс-мэра взяли $20 тыс. для их якобы передачи президенту Кыргызстана

В Кыргызстане задержаны директор регионального отделения ЗАО "Альфа Телеком" по Джалал-Абадской области – депутат джалал-абадского городского кенеша Э.Б.А. и аким Базар-Коргонского района С.Дж.М. Их обвиняют в мошенничестве.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В настоящее время задержанные находятся в СИЗО, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

"Установлено, что Э.Б.А. и С.Дж.М. обещали гражданину Т.И.А. оказать содействие в восстановлении на должность мэра города Базар-Коргона. Войдя к нему в доверие из корыстных побуждений завладели его денежными средствами в размере 20 тыс. долларов под предлогом их дальнейшей передачи президенту Садыру Жапарову. При этом, Э.Б.А. и С.Дж.М., не исполнив ранее данные обещания и не возвращая денежные средства, начали угрожать Т.И.А.", - говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что под инициалы Т.И.А. подходит бывший градоначальник Толонов Ильяз Абдубахапович. Акимом Базар-Коргонского района является Сатыбалдиев Джанысак Манасбекович.

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