ГКНБ Кыргызстана задержали подозреваемых в подготовке госпереворота

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота.

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем, поэтому задерживают всех активных участников.

Источник отказался сообщить имена активистов и соучастников возможного госпереворота, а также с каким политиком они могут быть связаны.

Видео задержаний распространилось в кыргызском сегменте соцсетей. Судя по кадрам, в Бишкеке вооруженные сотрудники правоохранительных органов проводят задержания в частном секторе.