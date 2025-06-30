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ГКНБ Кыргызстана: Вице-мэр Бишкека задержан за вымогательство

ГКНБ Кыргызстана: Вице-мэр Бишкека задержан за вымогательство Вице-мэр Бишкека Талайбек Байгазиев задержан по подозрению в вымогательстве взятки.
В регионе
30 июня 2025 г. 11:30
ГКНБ Кыргызстана: Вице-мэр Бишкека задержан за вымогательство

Вице-мэр Бишкека Талайбек Байгазиев задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбезопаности (ГКНБ).

Сообщается, что он был пойман с поличным 27 июня при возвращении части ранее полученных средств - $35 тыс. Установлено, что вице-мэр требовал эти деньги для лоббирования интересов иностранной компании в рамках инвестиционного проекта реконструкции столичной ТЭЦ.

"Однако после получения денег Б. Т. А., ссылаясь на разные причины, уклонялся от выполнения достигнутых в рамках проекта договоренностей", — информирует госкомитет.

Подозреваемого водворили в ИВС. Ведется работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других причастных к делу лиц.

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