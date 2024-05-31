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ГКНБ Кыргызстана предотвратил теракт в одной из европейских стран

ГКНБ Кыргызстана предотвратил теракт в одной из европейских стран Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана совместно с зарубежными коллегами предотвратили теракт в одной из европейских стран.
В регионе
31 мая 2024 г. 12:01
ГКНБ Кыргызстана предотвратил теракт в одной из европейских стран

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана совместно с зарубежными коллегами предотвратили теракт в одной из европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

"ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий во взаимодействии с иностранными партнерами пресечена попытка организации членами международной террористической организации (МТО) на территории одной из стран Европы террористического акта", - сказано в сообщении.

Одним из потенциальных исполнителей теракта должен был стать "скрывающийся за рубежом" гражданин Кыргызстана.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın təhlükəsizlik xidməti Avropada terror törədilməsinin qarşısını alıb

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