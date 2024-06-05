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ГКНБ Кыргызстана объявил в розыск бизнесмена из TOP-25 Forbes Казахстана

ГКНБ Кыргызстана объявил в розыск бизнесмена из TOP-25 Forbes Казахстана Владельца компании "Вертекс Голд" Владимира Джуманбаева подозревают в финансировании организованной преступной группировки (ОПГ) ликвидированного Камчы Кольбаева.
В регионе
5 июня 2024 г. 11:24
ГКНБ Кыргызстана объявил в розыск бизнесмена из TOP-25 Forbes Казахстана

Владельца компании "Вертекс Голд" Владимира Джуманбаева подозревают в финансировании организованной преступной группировки (ОПГ) ликвидированного Камчы Кольбаева.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

В Кыргызстане Джуманбаев заочно арестован решением суда. Бизнесмена объявили в межгосударственный розыск, в том числе по линии Интерпола.

Сообщается, что Джуманбев, зная о преступной деятельности Кольбаева, установил с ним связь, чтобы под его покровительством вести совместные бизнес-проекты.

По версии следствия, сотрудники золодобывающей компании в Кыргызстане, владельцем которой был Джуманбаев, с 2021 по 2023 годы ежемесячно передавали криминальному авторитету по 1 млн сомов.

"Сам бизнесмен неоднократно проводил встречи с Кольбаевым в центре отдыха "Барс" на Иссык-Куле, куда прибывал на частном самолете", - говорится в релизе.

Расследование также показало, что компания Джуманбаева скрывала от госорганов реальные объемы доходов.

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