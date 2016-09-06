ГКНБ: Член террористической группировки уничтожен на окраине Бишкека

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана ликвидировали члена международной террористической организации (МТО).

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ликвидация члена МТО 1977 года рождения прошла в ходе специальной операции в окрестностях Бишкека 29 августа. По информации спецслужб, боевик оказал вооруженное сопротивление. Он был убит в результате перестрелки.

При личном досмотре у него обнаружены и изъяты карабин "Сайга", самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, значительное количество боеприпасов.