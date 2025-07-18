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ГК "Ташир" подал иск против мэрии Еревана из-за демонтажа постеров Карапетяна

ГК "Ташир" подал иск против мэрии Еревана из-за демонтажа постеров Карапетяна Группа компаний (ГК) "Ташир" подала иск в административный суд против мэрии Еревана.
В регионе
18 июля 2025 г. 13:54
ГК Ташир подал иск против мэрии Еревана из-за демонтажа постеров Карапетяна

Группа компаний (ГК) "Ташир" подала иск в административный суд против мэрии Еревана.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Вардана Алояна.

По его словам, фонд считает неправомерными действия по демонтажу плакатов с изображением арестованного главы ГК Самвела Карапетяна со здания торгово-развлекательного комплекса Dalma Garden Mall.

"В будущем мы планируем также потребовать компенсацию от мэрии", - уточнил Алоян.

Суд зарегистрировал иск 17 июля, в тот же день дело было передано на рассмотрение судьи Рузанны Азроян.

Напомним, что 1 июля решением мэрии Еревана сотрудники коммунальных служб демонтировали с фасада и внутренней части здания Dalma Garden Mall постеры с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну".

На днях Карапетяна помимо публичных призывов к захвату власти, предъявилено новое обвинение - отмывание денег.

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