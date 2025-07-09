ГК "Ташир": Обыски в офисе "Элсетей Армении" носят политически мотивированный характер

Обыски в головном офисе ЗАО "Электросетей Армении" носят политически мотивированный характер.

Обыски в головном офисе ЗАО "Электросетей Армении" носят политически мотивированный характер.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в группе компаний (ГК) "Ташир" Самвела Карапетяна.

"С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер", - говорится в заявлении ГК.

Отметим, что вчера Следственный комитет Армении заявил о том, что правоохранительные органы проводят мероприятия в здании "Элсетей".