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ГК "Ташир": Обыски в офисе "Элсетей Армении" носят политически мотивированный характер

ГК "Ташир": Обыски в офисе "Элсетей Армении" носят политически мотивированный характер Обыски в головном офисе ЗАО "Электросетей Армении" носят политически мотивированный характер.
В регионе
9 июля 2025 г. 09:38
ГК Ташир: Обыски в офисе Элсетей Армении носят политически мотивированный характер

Обыски в головном офисе ЗАО "Электросетей Армении" носят политически мотивированный характер.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в группе компаний (ГК) "Ташир" Самвела Карапетяна.

"С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер", - говорится в заявлении ГК.

Отметим, что вчера Следственный комитет Армении заявил о том, что правоохранительные органы проводят мероприятия в здании "Элсетей".

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Версия на азербайджанском языке “Taşir” Şirkətlər Qrupu: "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri"nin ofisində axtarışlar siyasi motivlidir

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