ГК "Ташир": Обыски в офисе "Элсетей Армении" носят политически мотивированный характер

Обыски в головном офисе ЗАО "Электросетей Армении" носят политически мотивированный характер.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в группе компаний (ГК) "Ташир" Самвела Карапетяна.
"С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер", - говорится в заявлении ГК.
Отметим, что вчера Следственный комитет Армении заявил о том, что правоохранительные органы проводят мероприятия в здании "Элсетей".