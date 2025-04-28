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Гия Вольский: У Грузии есть потенциал для обеспечения безопасности в регионе

Гия Вольский: У Грузии есть потенциал для обеспечения безопасности в регионе Грузия, как нейтральная страна, заинтересованная в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, обладает потенциалом для обеспечения безопасности в регионе.
В регионе
28 апреля 2025 г. 20:55
Гия Вольский: У Грузии есть потенциал для обеспечения безопасности в регионе

Грузия, как нейтральная страна, заинтересованная в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, обладает потенциалом для обеспечения безопасности в регионе.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя официальный визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Армению.

По его словам, развитие отношений со стратегическими партнерами имеет особое значение для правительства Грузии:

"В целом, символизм этого визита очень важен. Новоизбранный президент сначала посетил Баку, а теперь Ереван. Делегации обсуждают ряд вопросов, и в этом контексте особенно важно подчеркнуть, что Грузия, как нейтральный игрок, обладает потенциалом для обеспечения безопасности в регионе, и готова помочь в разрешении разногласий между Арменией и Азербайджаном", – сказал Вольский.

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Версия на азербайджанском языке Gia Volski: Gürcüstanın regionda təhlükəsizliyi təmin etmək potensialı var

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