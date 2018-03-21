Гиоргий Квирикашвили: "Азербайджан надежный друг и стратегический партнер Грузии"

Тбилиси. 21 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджанский и грузинский народы всегда были дружественными и братскими. Всегда были рядом, поддерживали в радостные и грустные моменты".

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра страны Гиоргия Квирикашвили, адресованном, проживающим в стране азербайджанцам в связи с Праздником Новруз.

Письмо 21 марта на торжестве в связи с Праздником Новруз в Марнеули зачитал губернатор региона Квемо Картли Григол Немсадзе.

В письме говорится, что Новруз - праздник весны и начало нового года: "мы дети одной страны. Наши народы, предки всегда были рядом, трудились плечом к плечу. В радостные и грустные моменты поддерживали друг друга. Эта дружба, братство продолжаются по сей день ".

Премьер высоко оценил роль проживающих в Грузии азербайджанцев в общественно-политической жизни этой страны, высоко оценил дружбу между Азербайджаном и Грузией: "Азербайджан надежный друг и стратегический партнер Грузии".