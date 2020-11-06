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Гиорги Гахария: Грузинская власть готова к переговорам с оппозицией

Гиорги Гахария: Грузинская власть готова к переговорам с оппозицией Правительство Грузии готово к переговорам с оппозицией, которая не признает результаты парламентских выборов
В регионе
6 ноября 2020 г. 22:07
Гиорги Гахария: Грузинская власть готова к переговорам с оппозицией
Гиорги Гахария

Правительство Грузии готово к переговорам с оппозицией, которая не признает результаты парламентских выборов.

Как передает местное бюро Report, об этом в интервью телеканалу İmedi заявил премьер-министр страны Гиорги Гахария.

По его словам, правительство всегда открыто для переговоров: "Грузинские избиратели дали мандаты девяти партиям. Они также поставили задачу перед правящей партией: начать переговоры по выводу страны из кризиса. Обязанность властей - вместе с оппозицией позаботиться о стране и вывести ее из кризиса".

Премьер-министр отметил, что на выборах были недочеты: "Нужно расследовать их соответствующим образом и дать необходимые правовые оценки".

Восемь оппозиционных партий, получивших места в парламенте Грузии на выборах 31 октября, отказались быть представленными в законодательном органе. Лидеры и сторонники оппозиции протестуют против результатов.

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Версия на азербайджанском языке Giorgi Qaxariya: “Gürcüstan hakimiyyəti müxalifətlə danışıqlara hazırdır”

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