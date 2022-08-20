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Гибралтар устроит продажу конфискованной яхты российского олигарха

Гибралтар устроит продажу конфискованной яхты российского олигарха Суперяхта российского олигарха, задержанная в Гибралтаре, будет выставлена на аукцион властями территории.
В регионе
20 августа 2022 г. 16:45
Гибралтар устроит продажу конфискованной яхты российского олигарха

Суперяхта российского олигарха, задержанная в Гибралтаре, будет выставлена на аукцион властями территории.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, яхта Axioma принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, бывшему генеральному директору и акционеру "Трубной металлургической компании" (ТМК).

На олигарха наложили персональные ограничения после вторжения России в Украину, пишет издание, добавляя, что вырученные от продажи средства пойдут на покрытие долгов американского инвестиционный банк JP Morgan, которому Пумпянский задолжал.

JP Morgan подал иск на более чем 20 млн долларов США на холдинговую компанию олигарха Pyrene Investments.

По словам организаторов аукциона, для осмотра яхты прилетели более 30 человек из разных уголков мира. Они считают, что могут совершить выгодную сделку.

JP Morgan не сообщил, планирует ли отдать какую-то часть вырученных средств на поддержку Украины. В банке лишь ответили, что увеличили помощью беженцам из нашей страны с 5 до $10 миллионов.

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Версия на английском языке Gibraltar to hold first auction of Russian oligarch’s detained superyacht

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