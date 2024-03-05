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Геворг Папоян стал министром экономики Армении

Геворг Папоян стал министром экономики Армении На пост министра экономики Армении назначен Геворг Папоян.
В регионе
5 марта 2024 г. 12:10
Геворг Папоян стал министром экономики Армении

На пост министра экономики Армении назначен Геворг Папоян.

Как передает Report. об этом сообщают армянские СМИ.

Соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

Ранее сообщалось о том, что депутат от правящей партии "Гражданский договор" Папоян решил прекратить свои полномочия в связи с назначением на должность министра экономики.

Отметим, что 14 февраля этого года министр экономики Ваан Керобян подал в отставку. Затем он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера. В связи с этим Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить Керобяна под домашний арест на два месяца.

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Версия на английском языке Gevorg Papoyan becomes Economy Minister of Armenia
Версия на азербайджанском языке Gevorq Papoyan Ermənistanın iqtisadiyyat naziri təyin olunub

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