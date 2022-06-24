Гештаб ВСУ: ВС РФ усилили наступление в Луганской области

Российские войска усилили наступление в Луганской области. Они применяют танки и авиацию в районе Лисичанска, в Боровском под Северодонецком ВС Украины отбили атаку ВС РФ.

Российские войска усилили наступление в Луганской области. Они применяют танки и авиацию в районе Лисичанска, в Боровском под Северодонецком ВС Украины отбили атаку ВС РФ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий, блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также удерживание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.

Противник продолжает наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. На территории Беларуси отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами ЕС районах.

На Северском направлении противник обстрелял гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

В Славянском направлении из артиллерии противник обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

ВС РФ вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно приостановили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал наши войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянска.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по ответным скоплениям врага.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях", - сказано в сообщении.