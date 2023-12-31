Герой России погиб в ДТП в Свердловской области

Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП на трассе в Свердловской области.

Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП на трассе в Свердловской области.

Как передает Report , об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла 30 декабря на 174-м км автодороги Екатеринбург - Серов.

"Мы подтверждаем, что Герой России Евгений Бушмелев погиб", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона столкнулся с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ. В результате ДТП оба водителя погибли на месте, еще три пассажира ВАЗ были доставлены в больницу.

Отметим, что звание Героя Российской Федерации Бушмелеву было присвоено указом президента РФ от 30 декабря 1999 года "За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе".