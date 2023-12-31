О нас

Герой России погиб в ДТП в Свердловской области

Герой России погиб в ДТП в Свердловской области Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП на трассе в Свердловской области.
В регионе
31 декабря 2023 г. 21:38
Герой России погиб в ДТП в Свердловской области

Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП на трассе в Свердловской области.

Как передает Report, об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла 30 декабря на 174-м км автодороги Екатеринбург - Серов.

"Мы подтверждаем, что Герой России Евгений Бушмелев погиб", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона столкнулся с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ. В результате ДТП оба водителя погибли на месте, еще три пассажира ВАЗ были доставлены в больницу.

Отметим, что звание Героя Российской Федерации Бушмелеву было присвоено указом президента РФ от 30 декабря 1999 года "За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi