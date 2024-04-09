О нас

Германский концерн Rheinmetall отправит Украине еще 20 БМП Marder

Германский концерн Rheinmetall отправит Украине еще 20 БМП Marder Германский оборонный концерн Marder отправит украинским властям до конца года 20 боевых машин пехоты Marder.
В регионе
9 апреля 2024 г. 13:50
Германский концерн Rheinmetall отправит Украине еще 20 БМП Marder

Германский оборонный концерн Marder отправит украинским властям до конца года 20 боевых машин пехоты Marder.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

Заказ разместило правительство ФРГ в марте.

"Поставка партии запланирована на 2024 год", - отмечается в сообщении. Точная стоимость контракта в пресс-релизе не называется. Концерн уже передал украинским вооруженным силам более 100 БМП Marder.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Кэрол Накл: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Кэрол Накл: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi