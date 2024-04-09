Германский концерн Rheinmetall отправит Украине еще 20 БМП Marder

Германский оборонный концерн Marder отправит украинским властям до конца года 20 боевых машин пехоты Marder.

Германский оборонный концерн Marder отправит украинским властям до конца года 20 боевых машин пехоты Marder.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

Заказ разместило правительство ФРГ в марте.

"Поставка партии запланирована на 2024 год", - отмечается в сообщении. Точная стоимость контракта в пресс-релизе не называется. Концерн уже передал украинским вооруженным силам более 100 БМП Marder.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.