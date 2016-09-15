Германия закрыла все представительства в Турции

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В целях безопасности Германия закрыла действующие в Турции посольство, консульство этой страны и школы.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Bild, в качестве причины приводится возможное нападение на представительства Германии.

Отмечается, что посольство Германии, консульство и школы будут закрыты до 16 сентября.

Напомним, что за два дня до совершенного 19 марта этого года в Анкаре теракта Германия также в целях безопасности закрыла действующие в Турции посольство, консульство и лицей в Стамбуле. В результате указанного теракта погибли 4, были ранены 36 человек.