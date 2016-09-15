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    Германия закрыла все представительства в Турции

    Аналогичный шаг был принят страной за два дня до совершенного 19 марта в Анкаре теракта

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В целях безопасности Германия закрыла действующие в Турции посольство, консульство этой страны и школы.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Bild, в качестве причины приводится возможное нападение на представительства Германии.

    Отмечается, что посольство Германии, консульство и школы будут закрыты до 16 сентября.

    Напомним, что за два дня до совершенного 19 марта этого года в Анкаре теракта Германия также в целях безопасности закрыла действующие в Турции посольство, консульство и лицей в Стамбуле. В результате указанного теракта погибли 4, были ранены 36 человек. 

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