О нас

Германия выдала разрешение на поставки 88 танков Leopard 1 для Украины

Германия выдала разрешение на поставки 88 танков Leopard 1 для Украины Правительство Германии одобрило поставку Украине 88 своих танков Leopard 1.
В регионе
3 февраля 2023 г. 16:07
Германия выдала разрешение на поставки 88 танков Leopard 1 для Украины

Правительство Германии одобрило поставку Украине 88 своих танков Leopard 1.

Как передает Report, об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Этот шаг свидетельствует об изменении политики Берлина в отношении танков для Украины. Германия одобрила планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard после их ремонта на общую сумму более 100 млн евро, отмечает газета.

Тем не менее, это может создать проблемы с боеприпасами к старым танкам Leopard 1, поскольку они больше не производятся, а калибры их снарядов отличаются от более новых Leopard 2.

Кроме того, проблемы с боеприпасами также могут возникнуть в ходе поставок зениток Gepard. Снаряды к ним производятся в Швейцарии, которая до сих пор отказывалась одобрить реэкспорт в Украину на том основании, что это нарушило бы ее нейтралитет. Однако некоторые швейцарские законодатели настаивают на том, чтобы страна пересмотрела свою позицию.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Керобян: Открытие границ с Турцией приведет к экономическому росту
Керобян: Открытие границ с Турцией приведет к экономическому росту
3 февраля 2023 г. 15:48
Кулеба: Украина может прервать дипотношения с Ираном
Кулеба: Украина может прервать дипотношения с Ираном
3 февраля 2023 г. 15:31
Подоляк: Сейчас не время вести переговоры с Россией
Подоляк: Сейчас не время вести переговоры с Россией
3 февраля 2023 г. 15:11
Состоялось открытие Зимней экошколы АМОР
ФотоСостоялось открытие Зимней экошколы АМОР
3 февраля 2023 г. 13:13
Глава Евросовета прибыл в столицу Украины
Глава Евросовета прибыл в столицу Украины
3 февраля 2023 г. 12:48
Чавушоглу: Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА
Чавушоглу: Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА
3 февраля 2023 г. 12:28
США направят Украине авиабомбы Boeing в рамках нового пакета помощи
США направят Украине авиабомбы Boeing в рамках нового пакета помощи
3 февраля 2023 г. 11:38
В аэропортах Москвы сегодня отменили и задержали 54 рейса
В аэропортах Москвы сегодня отменили и задержали 54 рейса
3 февраля 2023 г. 11:00
ЕС и США требуют от МВФ предоставить Украине многомиллиардный пакет помощи
ЕС и США требуют от МВФ предоставить Украине многомиллиардный пакет помощи
3 февраля 2023 г. 10:54
Гражданин Таиланда подал в суд на президента Армении
Гражданин Таиланда подал в суд на президента Армении
3 февраля 2023 г. 09:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi