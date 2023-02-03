Германия выдала разрешение на поставки 88 танков Leopard 1 для Украины

Правительство Германии одобрило поставку Украине 88 своих танков Leopard 1.

Правительство Германии одобрило поставку Украине 88 своих танков Leopard 1.

Как передает Report, об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Этот шаг свидетельствует об изменении политики Берлина в отношении танков для Украины. Германия одобрила планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву десятки старых Leopard после их ремонта на общую сумму более 100 млн евро, отмечает газета.

Тем не менее, это может создать проблемы с боеприпасами к старым танкам Leopard 1, поскольку они больше не производятся, а калибры их снарядов отличаются от более новых Leopard 2.

Кроме того, проблемы с боеприпасами также могут возникнуть в ходе поставок зениток Gepard. Снаряды к ним производятся в Швейцарии, которая до сих пор отказывалась одобрить реэкспорт в Украину на том основании, что это нарушило бы ее нейтралитет. Однако некоторые швейцарские законодатели настаивают на том, чтобы страна пересмотрела свою позицию.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.