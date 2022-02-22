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Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2"

Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2" Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
В регионе
22 февраля 2022 г. 15:37
Германия решила остановить сертификацию Северного потока - 2

Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

"Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается "Северного потока - 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности", - сказал Шольц. "Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить", - пояснил канцлер.

"Без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен", - добавил Шольц.

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Версия на английском языке Germany halts Nord Stream 2 certification
Версия на азербайджанском языке Almaniya “Şimal axını – 2”nin sertifikasiyasını dayandırıb

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