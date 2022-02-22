Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2"

Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

"Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается "Северного потока - 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности", - сказал Шольц. "Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить", - пояснил канцлер.

"Без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен", - добавил Шольц.