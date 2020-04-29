Германия продлила ограничение на международные поездки

Правительство Германии продлило действие предупреждения об опасности международных поездок из-за пандемии коронавируса,

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Это решение, которое мы должны были принять, потому что ситуация не настолько изменилась, чтобы мы могли разрешать беззаботно путешествовать. Как и прежде во многих странах действуют запреты на въезды, карантинные меры, международное авиасообщение приостановлено, поэтому необходимо продлить предупреждение об опасности путешествий по миру до середины июня", - заявил Маас журналистам в Берлине.

Он добавил, что даже в условиях смягчения ограничительных мер в ряде стран "нужно исходить из того, что пройдут еще недели, пока ситуация в Германии и других странах нормализируется". "Поэтому мы не считаем, что в следующие недели, по меньшей мере до 14 июня, можно возобновлять международные поездки", - добавил он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.