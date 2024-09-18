Германия призвала власти Грузии изменить курс после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

МИД Германии призвал власти Грузии изменить курс после принятия закона об ограничении прав ЛГБТ.

МИД Германии призвал власти Грузии изменить курс после принятия закона об ограничении прав ЛГБТ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Германии в соцсети Х.

"Законодательный пакет, принятый парламентом Грузии призван дискриминировать представителей ЛГБТ. Он нарушает гражданские права, как указала Венецианская комиссия, и отдаляет Грузию от Евросоюза. Мы призываем Грузию изменить курс", - отметили в ведомстве.

Ранее международные организации также выразили опасение, что закон укрепит стигматизацию и будет способствовать дискриминации. Ранее сегодня с призывом отменить принятые в Грузии законы выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, что предложенные правящей партией "Грузинская мечта" изменения предусматривают, в частности, запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и операции по смене пола.

Пакет законов и поправок о запрете пропаганды ЛГБТ парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении 17 сентября текущего года.