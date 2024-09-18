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Германия призвала власти Грузии изменить курс после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Германия призвала власти Грузии изменить курс после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды МИД Германии призвал власти Грузии изменить курс после принятия закона об ограничении прав ЛГБТ.
В регионе
18 сентября 2024 г. 20:51
Германия призвала власти Грузии изменить курс после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

МИД Германии призвал власти Грузии изменить курс после принятия закона об ограничении прав ЛГБТ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Германии в соцсети Х.

"Законодательный пакет, принятый парламентом Грузии призван дискриминировать представителей ЛГБТ. Он нарушает гражданские права, как указала Венецианская комиссия, и отдаляет Грузию от Евросоюза. Мы призываем Грузию изменить курс", - отметили в ведомстве.

Ранее международные организации также выразили опасение, что закон укрепит стигматизацию и будет способствовать дискриминации. Ранее сегодня с призывом отменить принятые в Грузии законы выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, что предложенные правящей партией "Грузинская мечта" изменения предусматривают, в частности, запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и операции по смене пола.

Пакет законов и поправок о запрете пропаганды ЛГБТ парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении 17 сентября текущего года.

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