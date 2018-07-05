Германия признала террористические PYD и YPG как сирийские крылья РПК

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Служба внутренней разведки Германии признала террористические PYD и YPG как сирийские крылья террористической группировки РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, на интернет-странице отделения Организации конституционной защиты Германии в провинции Шлезвиг-Гольштейн был размещен в связи с этим отчет на 138 страниц.

В документе отмечается, что положение в 2017 году действующих в стране незаконных групп и террористических организаций было взято под контроль. В отчете подчеркивается, что PYD братская с террористической РПК организация, а YPG – сирийское крыло данной террористической группировки.

Германия с 22 декабря 1993 года запретила РПК осущетвлять деятельность на территории страны. Официальный Берлин с 2002 года внес РПК в список террористических организаций.

В отчете РПК отведено 3 страницы. Согласно документу, в Германии имеется 14 500 последователей этой группировки, из них 700 проживают в названной провинции.

В отчете также отмечается, что цели функционирующего в провинции как общественное объединение Германского демократического курдского общества едины с целями РПК.