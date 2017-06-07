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    Германия приняла решение о выводе контингента с турецкой базы "Инджирлик"

    260 военнослужащих, самолеты Торнадо и заправочный самолет будут переведены на иорданскую авиабазу Эль-Азрак© Ria.ru

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Правительство Германии  приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Согласно плану Минобороны ФРГ, 260 военнослужащих, самолеты "Торнадо" и заправочный самолет будут переведены на иорданскую авиабазу "Эль-Азрак". Переезд займет предположительно около двух месяцев, в течение этого времени вылеты самолетов будут отменены. Конкретные сроки начала перевода, а также планирование вылетов будут согласованы с партнерами по НАТО.

    Окончательное решение о выводе солдат с "Инджирлика" должен принять немецкий бундестаг. 

    Перевод немецких самолетов "Торнадо" в Иорданию не скажется на размещении немецкого контингента на другой авиабазе в Турции - в Конья, где находятся самолеты AWACS. Данная авиабаза принадлежит НАТО.

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