Германия пригрозила России жесткими экономическими санкциями

Военного ответа НАТО на действия России из-за Украины не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции

Военного ответа НАТО на действия России из-за Украины не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Жесткие экономические санкции подготовлены, и если президент России Владимир Путин предпримет этот военный шаг, то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия", - сказала глава комитета.