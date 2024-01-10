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СМИ: Германия предлагает Армении финансовую помощь за антироссийские шаги

СМИ: Германия предлагает Армении финансовую помощь за антироссийские шаги Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, и предлагает Еревану финансовую помощь взамен на некоторые антироссийские шаги.
В регионе
10 января 2024 г. 11:34
СМИ: Германия предлагает Армении финансовую помощь за антироссийские шаги

Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, и предлагает Еревану финансовую помощь взамен на некоторые антироссийские шаги.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина - максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов", - отметил источник.

Отмечается, что взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию переехавших в Армению армян из Карабахского региона от массовой эмиграции в страны Европейского союза.

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Версия на английском языке Germany offers Armenia financial assistance in exchange for anti-Russian steps

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