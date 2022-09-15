Германия планирует передать Украине 50 бронетранспортеров Dingo, РСЗО MARS II

Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них.

Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила газета Bild.

Издание пишет, что министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт перечислил вооружение, которое будет передано Украине: 50 бронетранспортеров Dingo, две самоходные РСЗО MARS II и 200 ракет к ним.

Поставленные Dingo будут альтернативой бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в различных модификациях", - пишет Bild.