Германия планирует передать Украине 50 бронетранспортеров Dingo, РСЗО MARS II

Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила газета Bild.
Издание пишет, что министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт перечислил вооружение, которое будет передано Украине: 50 бронетранспортеров Dingo, две самоходные РСЗО MARS II и 200 ракет к ним.
Поставленные Dingo будут альтернативой бронетранспортерам Fuchs.
"Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в различных модификациях", - пишет Bild.