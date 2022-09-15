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Германия планирует передать Украине 50 бронетранспортеров Dingo, РСЗО MARS II

Германия планирует передать Украине 50 бронетранспортеров Dingo, РСЗО MARS II Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них.
В регионе
15 сентября 2022 г. 17:54
Германия планирует передать Украине 50 бронетранспортеров Dingo, РСЗО MARS II

Германия передаст Украине бронетранспортеры Dingo. Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты дня них.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила газета Bild.

Издание пишет, что министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт перечислил вооружение, которое будет передано Украине: 50 бронетранспортеров Dingo, две самоходные РСЗО MARS II и 200 ракет к ним.

Поставленные Dingo будут альтернативой бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в различных модификациях", - пишет Bild.

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