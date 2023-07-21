Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1

Украина получила от Германии первые десять танков Leopard 1А5. В общей сложности Берлин должен представлять украинским защитникам более 100 танков этого вида.

Украина получила от Германии первые десять танков Leopard 1А5. В общей сложности Берлин должен представлять украинским защитникам более 100 танков этого вида.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства Германии.

Помимо танков Украине передано 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, БМП Marder и инженерных танков Dachs. В новый пакет помощи также входят: 1 035 снарядов калибра 155 мм, 1 064 дымовых боеприпасов 155 мм калибра, мостовая система и 12 прицепов, 10 наземных смотровых радаров, 16 грузовиков Zetros, 4 автомобиля для патрулирования границы.