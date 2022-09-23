Германия передала Украине еще 6 зенитных установок Gepard и снаряды

Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных "зениток" для ВСУ приблизилось к 30.

Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных "зениток" для ВСУ приблизилось к 30.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны Германии.

Также Украина получила около 6 тыс. патронов и 3 тыс. снарядов калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Рассматривается вопрос предоставления четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом, две РСЗО MARS II с боезапасом, 50 бронемашин Dingo, ЗРК IRIS-T SLM и т.д.