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Германия передала Киеву шесть танковых мостоукладчиков Biber

Германия передала Киеву шесть танковых мостоукладчиков Biber Германия предоставила Украине новую партию техники, среди которой шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь крупнотоннажных грузовиков Zetros (Mercedes-Benz Zetros).
В регионе
27 февраля 2023 г. 11:54

Германия предоставила Украине новую партию техники, среди которой шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь крупнотоннажных грузовиков Zetros (Mercedes-Benz Zetros).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен поставить Киеву.

Ранее власти Германии уже предоставили Украине три единицы Biber и 20 - Zetros. В обновленном списке есть также 20 тыс. аптечек и 10 зимних маскировочных сеток.

В период с 1 января 2022 года по 20 февраля 2023 года правительство ФРГ выдало отдельных разрешений на экспорт военной продукции на сумму свыше 2,5 млрд евро.

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