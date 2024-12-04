Германия отказалась от кредитного сотрудничества с Грузией

Германия отказалась от предоставления на государственном уровне кредитной поддержки Грузии по политическим мотивам.

Германия отказалась от предоставления на государственном уровне кредитной поддержки Грузии по политическим мотивам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила в соцсети министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце.

"С этим правительством (Грузии) сотрудничество в целях развития больше не может быть осмысленно реализовано. Все проекты в Грузии находятся на рассмотрении. Новые проекты не будут реализованы и кредитные соглашения не будут подписаны. Мы можем предпринять дополнительные шаги в координации с Евросоюзом и нашими партнерами", - добавила министр.

Германия - один из основных двусторонних кредиторов Грузии. На 1 октября внешний долг Грузии перед ФРГ составил 617,6 млн долларов (на 1,6% меньше по сравнению с началом года), что составляет около 7% от общей суммы грузинского внешнего госдолга (9,03 млрд долларов).