Германия отказалась от кредитного сотрудничества с Грузией

Германия отказалась от предоставления на государственном уровне кредитной поддержки Грузии по политическим мотивам.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила в соцсети министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце.
"С этим правительством (Грузии) сотрудничество в целях развития больше не может быть осмысленно реализовано. Все проекты в Грузии находятся на рассмотрении. Новые проекты не будут реализованы и кредитные соглашения не будут подписаны. Мы можем предпринять дополнительные шаги в координации с Евросоюзом и нашими партнерами", - добавила министр.
Германия - один из основных двусторонних кредиторов Грузии. На 1 октября внешний долг Грузии перед ФРГ составил 617,6 млн долларов (на 1,6% меньше по сравнению с началом года), что составляет около 7% от общей суммы грузинского внешнего госдолга (9,03 млрд долларов).