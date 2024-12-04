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Германия отказалась от кредитного сотрудничества с Грузией

Германия отказалась от кредитного сотрудничества с Грузией Германия отказалась от предоставления на государственном уровне кредитной поддержки Грузии по политическим мотивам.
В регионе
4 декабря 2024 г. 13:11
Германия отказалась от кредитного сотрудничества с Грузией

Германия отказалась от предоставления на государственном уровне кредитной поддержки Грузии по политическим мотивам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила в соцсети министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце.

"С этим правительством (Грузии) сотрудничество в целях развития больше не может быть осмысленно реализовано. Все проекты в Грузии находятся на рассмотрении. Новые проекты не будут реализованы и кредитные соглашения не будут подписаны. Мы можем предпринять дополнительные шаги в координации с Евросоюзом и нашими партнерами", - добавила министр.

Германия - один из основных двусторонних кредиторов Грузии. На 1 октября внешний долг Грузии перед ФРГ составил 617,6 млн долларов (на 1,6% меньше по сравнению с началом года), что составляет около 7% от общей суммы грузинского внешнего госдолга (9,03 млрд долларов).

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