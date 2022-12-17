Германия обнародовала новую статистику по украинским беженцам: 26% не хотят возвращаться

26% украинских беженцев, которые покинули свою страну и приехали в Германию из-за российско-украинской войны, хотят продолжить жить в этой стране на постоянной основе.

26% украинских беженцев, которые покинули свою страну и приехали в Германию из-за российско-украинской войны, хотят продолжить жить в этой стране на постоянной основе.

Об этом европейскому бюро Report сообщили из Исследовательского центра Федерального управления Германии по миграции и работе с беженцами и германского Института экономических исследований.

В опросе приняли участие более 11 тысяч украинских беженцев. В докладе по результатах опроса отмечается, что 80% прибывших в Германию - женщины.

По данным отчета, 48% этих женщин имеют детей, большинство беженцев имеют высокий уровень образования. На вопрос останутся ли беженцы в Германии, 34% респондентов заявили, что хотят жить в Германии до конца войны, 11% хотели бы остаться в Германии на несколько лет, а 2% - максимум на два года. 27% участников опроса заявили, что не знают, как долго они останутся в Германии. 26% украинских беженцев заявили, что хотят остаться жить в Германии на постоянной основе. В отчете также подчеркивается, что половина беженцев из Украины уже посещают курсы немецкого языка.