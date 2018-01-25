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    Германия исключила Турцию из списка опасных для журналистов государств

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Германия исключила Турцию из списка опасных для журналистов государств".

    Как сообщает Report, об этом пишет издающаяся в Германии газета Süddeutsche Zeitung.

    В статье говорится, что канцлер Германии Ангела Меркель 14 ноября прошлого года поручила всем разведывательным органам и органам безопасности страны заняться поисками Адиля Оксуза. Было подчеркнуто, что А.Оксуз считается одним из основных фигурантов попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

    Глава правительства Германии обещала, что будут также найдены и арестованы члены террористической группировки РПК.

    За это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил А.Меркель признательность.

    Отметим, что ранее правительство Германии обвинило Турцию в оказании давления на журналистов и включило в список стран, опасных для представителей СМИ. 

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