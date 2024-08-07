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Герасимов: Потери ВСУ при атаках на Курскую область составили свыше 300 человек

Герасимов: Потери ВСУ при атаках на Курскую область составили свыше 300 человек Украинские войска, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли 315 человек, в том числе не менее ста убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков.
В регионе
7 августа 2024 г. 18:00
Герасимов: Потери ВСУ при атаках на Курскую область составили свыше 300 человек

Украинские войска, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли 315 человек, в том числе не менее ста убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании, которое провел президент Владимир Путин.

"В 5.30 утра 6 августа подразделения ВСУ численностью 1 тыс. человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", - сказал он, отметив, что продвижение ВСУ вглубь территории РФ на курском направлении остановлено.

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