Замминистра обороны России: Более 2 тыс. боевиков из стран СНГ уничтожены за год в Сирии

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Более 2 тысяч боевиков - выходцев из России и стран СНГ - уничтожены за год в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, в 2016 году Российская Федерация предпринимала шаги по парированию вызовов своей безопасности. "Основное внимание было сосредоточено на борьбе с терроризмом в Сирии, недопущении возвращения в нашу страну боевиков", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных в России.