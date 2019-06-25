Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси.
Об этом передает местное бюро Report. Отмечается, что число участников акции растет.
Также сообщается, что под арестом остаются 54 задержанных демонстрантов.
Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси.
Об этом передает местное бюро Report. Отмечается, что число участников акции растет.
Также сообщается, что под арестом остаются 54 задержанных демонстрантов.
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Cəmilə BabayevaАвтор новости