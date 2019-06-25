Георгий Маргвелашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси

​Георгий Маргвелашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси

25 июня, 2019 22:54

https://report.az/storage/news/3df2306c4568a1cae0b2cf35228e7425/ddb8c78c-2baf-47ae-b805-5cb1af2261ef_292.jpg Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси. Об этом передает местное бюро Report. Отмечается, что число участников акции растет. Также сообщается, что под арестом остаются 54 задержанных демонстрантов.

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