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Георгий Гахария прокомментировать встречу глав МИД Грузии и России

Георгий Гахария прокомментировать встречу глав МИД Грузии и России

"Надеюсь, что недавняя встреча поможет урегулировать сложнейшую проблему между Грузией и Россией".

По сообщению местного бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя состоявшуюся встречу министров иностранных дел Грузии и России. 

По его словам, встреча прошла в духе международных правил, законодательства и тесного сотрудничества с международными партнерами. 

Отметим, что на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Грузии и России - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова. Встреча состоялась по инициативе и при поддержке швейцарской стороны. 

Это первая встреча подобного уровня между Грузией и Россией после августовской войны 2008 года.

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