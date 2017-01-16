Георгий Тука: Освобождение Донбасса от оккупантов может начаться осенью

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных должен начаться осенью 2017 года.

Как передает Report, об этом заявил в эфире Еспресо.TV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы в Донбассе, а из-за того, что Россия в связи с международным давлением просто прекратит экономическую поддержку этих территорий.

"По любым расчетам любых экспертов, если только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - пояснил Тука.