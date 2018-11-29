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Георгий Маргвелашвили остался недоволен вторым туром президентских выборов 

Георгий Маргвелашвили остался недоволен вторым туром президентских выборов 

Тбилиси. 29 ноября. REPORT.AZ/ "На основе наблюдений и анализа наблюдательных организаций за вчерашними выборами хочу выразить свою обеспокоенность резким падением качества демократических выборов во втором туре".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на брифинге сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Он отметил, что выборы по подобным стандартам не должны больше проходить в Грузии.

Подчеркнув высокую активность населения во втором туре выборов, Г.Маргвелашвили поблагодарил граждан, наблюдательные миссии и СМИ.

В заключение глава государства поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост президента.

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