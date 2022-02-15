О нас
Report Georgia
Аудио новости

Георгий Каландаришвили переизбран главой ЦИК Грузии

Георгий Каландаришвили переизбран главой ЦИК Грузии Парламент Грузии на заседании во вторник во второй раз избрал главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ее действующего руководителя Георгия Каландаришвили.
В регионе
15 февраля 2022 г. 19:32
Георгий Каландаришвили переизбран главой ЦИК Грузии

Парламент Грузии на заседании во вторник во второй раз избрал главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ее действующего руководителя Георгия Каландаришвили.

Как передает Report, голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

За Каландаришвили проголосовали 84 депутата. Он избран на полгода, так как, согласно грузинскому законодательству, его второй срок мог бы достигать пяти лет лишь в случае поддержки двух третей из 150 депутатов.

Конкурентом Каландаришвили был директор неправительственной организации "2020" Тенгиз Церцвадзе, однако за него проголосовали лишь 18 депутатов.

Каландаришвили впервые был избран главой ЦИК в августе 2021 года. Тогда за него тоже проголосовали менее двух третей общего состава депутатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan MSK-ya sədr seçilib

Самое важное

НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
14 февраля 2022 г. 11:05
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
14 февраля 2022 г. 10:52
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
14 февраля 2022 г. 07:52
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные
13 февраля 2022 г. 19:19
Президент и первая леди совершили поездку в Агджабединский район
Президент и первая леди совершили поездку в Агджабединский район
13 февраля 2022 г. 16:59
Нейтрализован мужчина, оказавший сопротивление полиции в Баку
Нейтрализован мужчина, оказавший сопротивление полиции в Баку
13 февраля 2022 г. 13:34
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40
Ограничена роль Центробанка и Минфина в приватизации Межбанка Азербайджана
Ограничена роль Центробанка и Минфина в приватизации Межбанка Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi