Георгий Каландаришвили переизбран главой ЦИК Грузии

Парламент Грузии на заседании во вторник во второй раз избрал главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ее действующего руководителя Георгия Каландаришвили.

Парламент Грузии на заседании во вторник во второй раз избрал главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ее действующего руководителя Георгия Каландаришвили.

Как передает Report, голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

За Каландаришвили проголосовали 84 депутата. Он избран на полгода, так как, согласно грузинскому законодательству, его второй срок мог бы достигать пяти лет лишь в случае поддержки двух третей из 150 депутатов.

Конкурентом Каландаришвили был директор неправительственной организации "2020" Тенгиз Церцвадзе, однако за него проголосовали лишь 18 депутатов.

Каландаришвили впервые был избран главой ЦИК в августе 2021 года. Тогда за него тоже проголосовали менее двух третей общего состава депутатов.