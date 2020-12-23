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Георгий Гахария: Грузия сумела сохранить добрые отношения с соседями

Георгий Гахария: Грузия сумела сохранить добрые отношения с соседями Грузии удалось сохранить осторожный нейтралитет
В регионе
23 декабря 2020 г. 13:15
Георгий Гахария: Грузия сумела сохранить добрые отношения с соседями

Мы должны предпринять все возможные шаги для укрепления безопасности и интересов Грузии в регионе.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом в ходе парламентских слушаний заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария.

По его словам, несмотря на сложные процессы, происходящие в регионе, Грузии удалось сохранить осторожный нейтралитет: "Грузия смогла сохранить добрые отношения с соседними странами, что имеет исключительную значимость для развития страны".

Г.Гахария отметил, что одной из основных целей является развитие региональной функции Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Giorgi Qaxariya: “Gürcüstan qonşu ölkələrlə mehriban münasibətlərini qoruya bildi”

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