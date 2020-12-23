Георгий Гахария: Грузия сумела сохранить добрые отношения с соседями

Грузии удалось сохранить осторожный нейтралитет

Мы должны предпринять все возможные шаги для укрепления безопасности и интересов Грузии в регионе.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом в ходе парламентских слушаний заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария.

По его словам, несмотря на сложные процессы, происходящие в регионе, Грузии удалось сохранить осторожный нейтралитет: "Грузия смогла сохранить добрые отношения с соседними странами, что имеет исключительную значимость для развития страны".

Г.Гахария отметил, что одной из основных целей является развитие региональной функции Грузии.