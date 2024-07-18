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Георгий Габиташвили стал новым генпрокурором Грузии

Георгий Габиташвили стал новым генпрокурором Грузии Парламент Грузии избрал Георгия Габиташвили на пост генерального прокурора страны.
В регионе
18 июля 2024 г. 14:02
Георгий Габиташвили стал новым генпрокурором Грузии

Парламент Грузии избрал Георгия Габиташвили на пост генерального прокурора страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, за его кандидатуру единогласно проголосовали 80 депутатов парламента.

Должность генпрокурора стала вакантной после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку в мае 2024 года по состоянию здоровья.

Габиташвили занимал пост заместителя генпрокурора, и его кандидату представил прокурорский совет. Он был выдвинут как кандидат НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и членами академических и правовых кругов.

Согласно закону, Габиташвили будет занимать пост генпрокурора шесть лет.

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