Georgian Airways: Прямые авиарейсы с Россией должны быть восстановлены

"Компания Georgian Airways ("Грузинские авиалинии") является сторонником прямых авиасообщений между Грузией и Россией".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении, распространенном гендиректором компании Романом Бокериа.

В документе приветствуется заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности отмены запрета на прямые авиарейсы с Грузией: "Мы считаем, что полеты между двумя странами должны быть восстановлены в соответствии с международным договором. Согласно статьям документа, Россия не должна в одностороннем порядке и безосновательно приостанавливать регулярное авиасообщение между двумя странами".

В заявлении отмечается, что запрет рейсов в Россию создает проблемы с ликвидностью для "Грузинских авиалиний", и подталкивает компанию к банкротству.

Отметим, что недавно в интервью изданию "Коммерсант" С.Лавров назвал правильным восстановление прямого воздушного сообщения между Россией и Грузией. Прямые авиаперелеты между двумя странами были приостановлены с 8 июля этого года.