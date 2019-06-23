Georgian Airways предложит рейсы в Москву через Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airways в связи с объявленной Министерством транспорта России приостановкой с 8 июля выполнения прямых авиарейсов в российские города предложит своим пассажирам транзитные полеты Тбилиси - Ереван - Москва.

Как передаёт Report, об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении авиаперевозчика.

"Как известно, с 8 июля текущего года российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки из Российской Федерации в Грузию. По заявлению Министерства транспорта России, запреты коснутся и грузинских авиакомпаний. В том случае, если запреты будут введены с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные полеты Тбилиси - Ереван - Москва", - говорится в заявлении.