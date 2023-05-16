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Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.
В регионе
16 мая 2023 г. 14:11
Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией.

Об этом передает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Сообщается, что рейсы компании в Москву будут осуществляться семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

Отметим, что ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства заявил о том, что сфера туризма Грузии получит прибыль от 300 до 400 млн долларов в год после того, как будет восстановлено авиасообщение с РФ.

Президент РФ Владимир Путин соответствующим указом отменил визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года, а также разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

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Версия на английском языке Georgian Airways receives permission to fly to Russia

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